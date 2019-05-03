أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف "أن الوضع في فنزويلا سيكون المحور الرئيسي لمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي مايك بومبو، في الـ6 من شهر أيار، في فنلندا".
وفي حديث لوكالة "سبوتينك" الروسية، أوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك، على ما يبدو، سيدور الحديث حول سوريا، وربما، حول أوكرانيا. وإذا تبقي وقت، يمكن للوزيرين التطرق إلى الموضوعات الثنائية".
يذكر أن لافروف وبومبيو، أجريا، يوم 1 أيار، اتصالا هاتفيا بحثا فيه الوضع في فنزويلا، أعلن خلاله لافروف أن تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وتهديد قيادتها، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريابكوف: فنزويلا تتصدر محادثات لافروف وبومبيو يوم 6 أيار في فنلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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