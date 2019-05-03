ريابكوف: فنزويلا تتصدر محادثات لافروف وبومبيو يوم 6 أيار في فنلندا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ "أن الوضع في ​فنزويلا​ سيكون المحور الرئيسي لمحادثات وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ونظيره الأميركي مايك بومبو، في الـ6 من شهر أيار، في ​فنلندا​".

وفي حديث لوكالة "سبوتينك" الروسية، أوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك، على ما يبدو، سيدور الحديث حول ​سوريا​، وربما، حول ​أوكرانيا​. وإذا تبقي وقت، يمكن للوزيرين التطرق إلى الموضوعات الثنائية".

يذكر أن لافروف وبومبيو، أجريا، يوم 1 أيار، اتصالا هاتفيا بحثا فيه الوضع في فنزويلا، أعلن خلاله لافروف أن تدخل ​واشنطن​ في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وتهديد قيادتها، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.