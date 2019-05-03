زعتير: زراعة الحشيشة في لبنان هي الحل لمشكلة تلوث التربة والبيئة

تساءل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر "لماذا تزرع الحشيشة في ثلاثة وعشرين ولاية أميركية وفي اغلب دول العالم لأغراض طبية وهي ممنوعة علينا في لبنان وقد ركزت الدولة على قمع هذه النبتة؟".
وخلال حفل توقيع كتاب في بعلبك برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، أوضح أن "زراعة الحشيشة في لبنان ليست زراعة واعدة فحسب بل هي الحل لمشكلة تلوث التربة والبيئة من المعادن الثقيلة إلى جانب أهميتها في استخدام تكنولوجيا علم النبات
وقد أعيد تشريع هذه النبتة في البرلمان اللبناني من اجل استخدامات طبية بعد عقاب طويل، هذا التشريع تقدمت به كتلة "التنمية والتحرير" وجميع الكتل باستثناء الأخوة في حزب الله".
ولفت زعتير إلى أنه "وردت أهمية التشريع في الورقة الاقتصادية لتقرير ماكينزي وأهمية هذه الزراعة في تحسين الوضع الاقتصادي وانعكاساتها هذه الزراعة بتقليص العجز في موازنة الحكومة".
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