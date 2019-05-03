زعتير: زراعة الحشيشة في لبنان هي الحل لمشكلة تلوث التربة والبيئة

تساءل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​غازي زعيتر​ "لماذا تزرع الحشيشة في ثلاثة وعشرين ولاية أميركية وفي اغلب دول العالم لأغراض طبية وهي ممنوعة علينا في ​لبنان​ وقد ركزت الدولة على قمع هذه النبتة؟".

وخلال حفل توقيع كتاب في ​بعلبك​ برعاية رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، أوضح أن "​زراعة الحشيشة​ في لبنان ليست زراعة واعدة فحسب بل هي الحل لمشكلة تلوث التربة و​البيئة​ من المعادن الثقيلة إلى جانب أهميتها في استخدام تكنولوجيا علم النبات

وقد أعيد تشريع هذه النبتة في ​البرلمان اللبناني​ من اجل استخدامات طبية بعد عقاب طويل، هذا التشريع تقدمت به كتلة "التنمية والتحرير" وجميع الكتل باستثناء الأخوة في ​حزب الله​".

ولفت زعتير إلى أنه "وردت أهمية التشريع في الورقة الاقتصادية لتقرير ماكينزي وأهمية هذه الزراعة في تحسين ​الوضع الاقتصادي​ وانعكاساتها هذه الزراعة بتقليص العجز في موازنة الحكومة".