أكد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "جلسة هادئة ل​مجلس الوزراء​ على أمل أن تتسارع وتيرة النقاشات في الجلسات المقبلة حتى نصل الى إقرار ​الموازنة​ في أسرع وقت ممكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: على أمل أن تتسارع وتيرة النقاشات في الحكومة لنصل لإقرار الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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