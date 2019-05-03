المركز الوطني للاستشعار عن بعد: سيكون للبنان وكالة فضاء وبرنامج فضاء

أكّد مدير ​المركز الوطني للاستشعار عن بعد​ الدكتور غالب فاعور، أنه "سيكون ل​لبنان​ وكالة فضاء وبرنامج فضاء وطني خاص به"، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للبحوث العلمية أطلق برنامج "تكنولوجيا ​الفضاء​ cubesat نحو تطوير أول قمر صناعي لبناني nanosatellite".

وأوضح فاعور أن " البرنامج يهدف إلى إطلاق أول قمر صناعي لبناني، خلال مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، على أمل أن يصبح للبنان موقع ريادي في مجال تكنولوجيا الفضاء"، لافتًا إلى أن "المشروع ممول من ​الاتحاد الأوروبي​ وتتراوح كلفته بين 500 ألف دولار ومليون دولار".

وشدّد على أن "هدفنا هو الاعتماد على ​الشباب​ الذين يتخصصون في هذا المجال"، مؤكدًا أنها "خطوة تحضّر للوصول إلى وقت نصنع فيه قمرًا صناعيًا بحجم كبير".