بستاني شكر جريصاتي لاسراعه في معالجة التلوث النفطي في الجية

شكر النائب ​فريد البستاني​ وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي قائلا: "شكرا لوزير البيئة فادي جريصاتي لسرعة تحركه في معالجة ​التلوث​ الناتج عن التسرب النفطي في منطقة ​الجية​، وشكرا لرئيس ​الحكومة​ سعد الحريري الذي كلف ​الهيئة العليا للإغاثة​ بتغطية نفقات إزالة الرواسب النفطية".

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