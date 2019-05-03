الحسن: أضع الملفات المتعلقة بالمرأة وتحسين وضعها على سلم اولوياتي

لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ الى أنها تسعى إلى "مقاربة جديدة في العمل في ​وزارة الداخلية​ بطريقة اكثر انسانية بحيث تكون الوزارة اقرب الى المواطن وتلبي حاجاته تحت سقف تنفيذ القانون"، مشيرة إلى أنها تضع "كل الملفات المتعلقة ب​المرأة​ وتحسين وضعها على سلم اولويات عملها في الوزارة، كمثل منع تعنيف المرأة وتطبيق القوانين المرعية الاجراء في هذا الصدد، والسعي الى تحسين وضع السجينات والحفاظ على حقوقهن"، مؤكدة انها ستعمل "جاهدة من اجل الوصول الى منح المرأة المتزوجة من غير لبناني جنسيتها الى اولادها".

وخلال مشاركتها في جلسة خاصة لمناسبة مرور ثلاثين عاما على مشاركة المرأة في ​الروتاري​، أوضحت الحسن أن "الدراسات العالمية أظهرت أنه في الدول، حيث تكون نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار أعلى، تحقق معدلات نمو اعلى بكثير من غيرها، حيث مشاركة الرجال هي الطاغية"، مشددة على أنه "ليس المنصب من يصنع ​الانسان​، بل هو من يصنعه".