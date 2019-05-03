مصادر LBC: هناك محاولة لاخضاع موازنة مصرف لبنان الى وزارة المال

أكدت مصادر قناة "LBC" أن هناك محاولة لإخضاع موازنة ​مصرف لبنان​ الى ​وزارة المال​"، موضحة أن "وزير المال لا يصح ان يكون وصيا على ​المصرف المركزي​ لأن ​المصارف​ المركزية يجب ان تكون مستقلة ولا تخضع لل​سياسة​".

ولفتت المصادر الى أنه "اذا تم اخضاع وصاية المركزي لوزارة المال سيشكل مخاطر على الوضع النقدي"، محذرة "من اتخاذ هذه الخطوة غير المدروسة المحفوفة بالمخاطر".