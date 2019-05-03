أكدت مصادر قناة "LBC" أن هناك محاولة لإخضاع موازنة مصرف لبنان الى وزارة المال"، موضحة أن "وزير المال لا يصح ان يكون وصيا على المصرف المركزي لأن المصارف المركزية يجب ان تكون مستقلة ولا تخضع للسياسة".
ولفتت المصادر الى أنه "اذا تم اخضاع وصاية المركزي لوزارة المال سيشكل مخاطر على الوضع النقدي"، محذرة "من اتخاذ هذه الخطوة غير المدروسة المحفوفة بالمخاطر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: هناك محاولة لاخضاع موازنة مصرف لبنان الى وزارة المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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