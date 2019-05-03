أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أنه "من الأفضل التضحية بجزء من أربح المصارف على حساب بكل من نملكه"، مشيراً إلى أن "المطلوب اليوم هي رؤية موحدة وخطة إصلاحية حقيقية وليس كما يحصل اليوم حيث أن هناك سوق عكاظ إقتصادي".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت جابر إلى "أننا لا نرى حتى الآن أي خطوات عملية إذا إننا لا نرى أي تعيينات لمجالس إدارية جديدة، فهل من المعقول حتى الآن عدم تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان؟".
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: المطلوب اليوم رؤية موحدة وخطة إصلاحية حقيقية وليس سوق عكاظ إقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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