الإمارات تسهل إجراءات دخول القطريين إلى أرضها "بدون تأشيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلنت الإمارات، أنها سهلت من الإجراءات التي اتخذتها لدخول القطريين المرحب بهم في الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي "تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية" في جميع أرجاء المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضحت الإمارات في خطابها للأمم المتحدة، للرد على ادعاءات قطر التي قالت إن أبو ظبي مارست التمييز العنصري ضد الدوحة، أن الإمارات لا تعادي الشعب القطري، ولكنها تحتفظ بحقها في الحصول على تصاريح دخول مثل أي بلد آخر.

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وأكدت أبو ظبي، أنها عدلت الاجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.

وقالت في البيان المقدم للأمم المتحدة الجمعة "علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى التمييز العنصري ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وقدمت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم، بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة "الإدعاءات القطرية الكيدية"، والتي قالت فيها إن التدابير التي اتخذتها أبو ظبي، ردًا على اتهام الدوحة بدعم الإرهاب، تشكل- وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.