الحريري: السيسي له دور قيادي في حماية المصالح والأمن القومي العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (أ ش أ)

أثنى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على الدور القيادي الذي يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى حماية المصالح العربية والأمن القومي العربى من التهديدات والمخاطر.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، والتي اختتمت اليوم بمقر رئاسة الحكومة اللبنانية، ورأس الوفد المصري في جلستها الختامية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وترأس الجانب اللبناني سعد الحريري، وذلك بحضور أعضاء الوفد المصري الذي ضم وزراء الكهرباء والطاقة، البترول، القوى العاملة، الاتصالات، والتجارة والصناعة.

وأشاد الحريري بدور الرئيس السيسي في دعم الاستقرار في لبنان، خاصة ما ذكره السيسي من أن أمن لبنان من أمن مصر.

وأكد الحريري أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية أظهرت حجم العلاقات الأخوية بين البلدين، وأنها تمثل نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية.

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واعتبر الحريري أن اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة التي استضافتها بيروت سوف تكون مدخلاً لتعميق العلاقات واستكمال متابعة ما تم الاتفاق عليه في السابق، مشيرا إلى ما تمت مناقشته خلال الاجتماعات فى مجالات التعاون المختلفة وأبرزها تعزير الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التجارة، وحل مشكلات العمالة، وكذا مجالات الطاقة والكهرباء والصحة.

وأكد الحريري أن التبادل التجاري بين مصر ولبنان لا يزال دون المستوى الذي يتناسب مع إمكانات البلدين. وقال: "ننظر إلى مصر على أنها بلد الـ ١٠٠ مليون شقيق للبنان".

ودعا الحريري المستثمرين في البلدين إلى زيادة حجم استثماراتهم، جنباً إلى جنب مع إنشاء شركات مشتركة.

وأشاد رئيس الوزراء اللبناني بما حققته مصر من إنجازات اقتصادية، ونجاح في حل مشكلة نقص الطاقة، متمنياً لمصر وشعبها الاستقرار والرخاء.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حرص على اصطحاب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في سيارته الخاصة، إلى مطار بيروت لتوديعه قبل مغادرته العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة.