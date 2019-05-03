الإمارات تفند الادعاءات القطرية "الكيدية" أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قدمت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم، بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة "الإدعاءات القطرية الكيدية"، والتي قالت فيها إن التدابير التي اتخذتها أبو ظبي، ردًا على اتهام الدوحة بدعم الإرهاب، تشكل- وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الإمارات قدمت أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، استعراضها بالحجج القانونية، والأدلة الواقعية، والاثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وأكدت أن أبو ظبي سهلت من الإجراءات التي اتخذتها لدخول القطريين المرحب بهم في الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي "تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية" في جميع أرجاء المنطقة.

وقطعت الإمارات مع قطر في 2017م، واعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها.