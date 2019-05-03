"سوريا الديمقراطية": مستعدون للحوار مع الحكومة من أجل حل الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق (أ ش أ)

أكدت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، أنها مستعدة للحوار مع الحكومة السورية من أجل الوصول إلى حل للأزمة في البلاد.

وقال القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبيدي - في كلمته بملتقى العشائر السورية الذي نظمه "مجلس سوريا الديمقراطية" في منطقة عين عيسى نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "قواتنا تؤمن بوحدة الأراضي السورية وتكافح في سبيل وحدتها، ونؤمن بالحوار السوري - السوري لحل مشاكل كل المنطقة، ولكن نؤكد أيضا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال العودة إلى فترة ما قبل 2011".

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وأعرب عبيدي عن رفضه أسلوب "المصالحات" الذي تتبعه الحكومة السورية لتسوية الأوضاع في المناطق المحررة من قبضة المسلحين.

وأضاف: "لا يمكن الوصول إلى دولة ديمقراطية بدون الاعتراف بحقوق الشعب الكردي دستوريا، ولا يمكن الحل بدون الاعتراف بالإدارة الذاتية التي تخدم مكونات المنطقة، والوصول إلى حل لن يتحقق إلا من خلال القبول بخصوصية قوات سوريا الديمقراطية ودورها في حماية هذه المنطقة مستقبلا".

يشار إلى أن محاولات الحوار بين الأكراد والحكومة السورية تجددت في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 19 ديسمبر الماضي، سحب قوات بلاده المتواجدة في المناطق الشرقية الشمالية التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".