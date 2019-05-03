وزارة الدفاع الأمريكية تتهم الصين بسرقة تقنيات لتطوير قدراتها العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

حذر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، من أن الصين تواصل تحديث قواتها المسلحة من أجل تحويل جيشها إلى قوة عالمية كبرى، واستخدام أساليب تجسسية لسرقة التقنيات للأغراض العسكرية.

وأشار التقرير، إلى أن الصين تستخدم طرقا متعددة للاستحواذ على التقنيات ثنائية الاستخدام، المدنية والعسكرية، بما في ذلك استهدافها للاستثمار الأجنبي المباشر والسرقة الإلكترونية واستغلال مواطنين صينيين يمكنهم الوصول إلى تلك التقنيات، إلى جانب تسخير أجهزتها الاستخباراتية وأساليب أخرى غير قانونية من أجل تحقيق تلك الأهداف.

وذكر التقرير ـ الذي أعد بتكليف من الكونجرس ـ أن الصين تملك تقنيات أجنبية من خلال الواردات والاستثمارات الخارجية المباشرة وإنشاء مراكز أجنبية للأبحاث والتطوير ومشروعات مشتركة وشراكات بحثية وأكاديمية والتجسس الصناعي عبر الإنترنت.

وكان الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، حذر مؤخرا من أن الشركات الأمريكية الكبرى ـ ومنها جوجل مثلا ـ التي لها أعمال مشتركة مع الصين، غالبا ما تقدم مميزات بصورة غير مباشرة للهيئة العسكرية الصينية.