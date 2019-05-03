اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قطع المياه عن مناطق محرم بك وباب شرقي وبحري، بدء من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى صباح غد.
وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن قطع المياه يرجع لبدء أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المغذية لمحطة باب شرقي.
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإحلال والتجديد ونقل الخطوط لحين عودة المياه.
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