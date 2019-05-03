الجزائرـ إقالة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد

أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، انهاء مهام محمد سبايبي بصفته رئيسا للهيئة العليا لمكافحة الفساد، دون الكشف عن اسم خليفته في هذا المنصب.
وتأتي هذه الإقالة في الوقت الذي تجري فيه عدة تحقيقات حول الفساد من طرف مصالح الدرك الوطني والجيش.
وكان الفريق أحمد قايد صالح قد تحدث في كلمته الثلاثاء، بالناحية العسكرية الخامسة، على ملفات كبيرة في الفساد بحوزة الجيش اطلع عليها شخصيا، ووعد رئيس الأركان بمرافقة الشعب حتى يتم التخلص من الفاسدين، في الوقت الذي استدعت فيه العدالة العديد من الأسماء وتم إيداع رجال أعمال الحبس المؤقت.
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