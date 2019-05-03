قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها محمد مرسي لجلسة 18 جويلية المقبل؛ لتقديم صور ضوئية من الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد مرسي. وطالبت الدعوى المقامة من احد المحامين ، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فهو حسب العريضة لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، حتى يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.

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كانت هذه تفاصيل خبر دعوى قضائية لسحب الاوسمة و النياشين من محمد مرسي وهذا ما قررته المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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