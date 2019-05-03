المحافظين الكندي يطالب بفتح تحقيق بشأن رحلات رئيس الوزراء

شنّ حزب "المحافظين" الكندي المعارض هجوما حادا على رئيس الوزراء جستن ترودو مطالبا الشرطة الكندية بفتح تحقيق في ما إذا كان رئيس الوزراء انتهك القانون بقبول سفر عائلته إلى جزيرة كاريبية يمتلكها ملياردير.

وقال النائب المحافظ بيتر كينت، في خطاب موجه إلى مفوض الشرطة الملكية الكندية بريندا لوكي اليوم الجمعة، إنه ينبغي إجراء تحقيق شامل لضمان ثقة الكنديين

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في نزاهة الحكومة.



وتشير رسالة كينت المؤلفة من 26 صفحة إلى أن أفراد أسرة ترودو زاروا الجزيرة الخاصة بالملياردير أغا خان في ثلاث مناسبات بين عامي 2014 و 2017.



وفي ديسمبر عام 2017، وجدت مفوضة الأخلاقيات الفيدرالية ماري داوسون في ذلك الوقت أن ترودو خالف أربعة أقسام

من قانون تضارب المصالح فيما يتعلق بقضاء إجازة الكريسماس في عام 2016 في الجزيرة، قائلة إن الإجازة يمكن اعتبارها هدية مصممة للتأثير على رئيس الوزراء.



ويستشهد كينت في رسالته بأحد أحكام القانون الجنائي التي تمنع أي مسؤول حكومي من قبول أي نوع من أنواع المزايا من شخص لديه تعاملات مع الحكومة.

وذكر تقرير داوسون أن الحكومة الفيدرالية دعمت مشاريع مؤسسة "أغا خان" في كندا من خلال المساهمة بحوالي 330 مليون دولار للمبادرات في مختلف البلدان.