شنّ حزب "المحافظين" الكندي المعارض هجوما حادا على رئيس الوزراء جستن ترودو مطالبا الشرطة الكندية بفتح تحقيق في ما إذا كان رئيس الوزراء انتهك القانون بقبول سفر عائلته إلى جزيرة كاريبية يمتلكها ملياردير.
وقال النائب المحافظ بيتر كينت، في خطاب موجه إلى مفوض الشرطة الملكية الكندية بريندا لوكي اليوم الجمعة، إنه ينبغي إجراء تحقيق شامل لضمان ثقة الكنديين
وتشير رسالة كينت المؤلفة من 26 صفحة إلى أن أفراد أسرة ترودو زاروا الجزيرة الخاصة بالملياردير أغا خان في ثلاث مناسبات بين عامي 2014 و 2017.
وفي ديسمبر عام 2017، وجدت مفوضة الأخلاقيات الفيدرالية ماري داوسون في ذلك الوقت أن ترودو خالف أربعة أقسام
ويستشهد كينت في رسالته بأحد أحكام القانون الجنائي التي تمنع أي مسؤول حكومي من قبول أي نوع من أنواع المزايا من شخص لديه تعاملات مع الحكومة.
وذكر تقرير داوسون أن الحكومة الفيدرالية دعمت مشاريع مؤسسة "أغا خان" في كندا من خلال المساهمة بحوالي 330 مليون دولار للمبادرات في مختلف البلدان.
كانت هذه تفاصيل خبر المحافظين الكندي يطالب بفتح تحقيق بشأن رحلات رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.