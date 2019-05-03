الحريري يصطحب مدبولي في جولة بشوارع بيروت

اصطحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، في جولة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في ختام زيارة الوفد المصري إلى لبنان، والتي استغرقت يومين. العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في ختام زيارة الوفد المصري إلى لبنان، والتي استغرقت يومين. وخلال الجولة، التي شملت عددا من المعالم بمنطقة وسط بيروت ومن بينها منطقة الأسواق، ومسجد الأمين، جلس الحريري ومدبولي على أحد المقاهي بوسط العاصمة اللبنانية، وتبادلا الحديث الودي في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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