كندا تطالب الرئيس الفنزويلي بالتنحي وإنهاء الأزمة في بلاده سلميا

جددت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فيرلاند، دعم بلادها للرئيس الفنزويلي المؤقت خوان جوايدو والمجلس الوطني من أجل إقامة انتخابات حرة وعادلة في البلاد، مطالبة الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو بالتنحي وإنهاء الأزمة في بلاده بشكل سلمي.

يأتي ذلك مع إعلان كندا مشاركة وزيرة الخارجية في الاجتماع الطارئ لـ"مجموعة ليما" في بيرو التي تنطلق اليوم الجمعة؛

لمناقشة التطورات في فنزويلا.



وقالت الوزيرة الكندية، قبل مشاركتها في الاجتماع الطارئ، "خلال الأيام القليلة الماضية، أظهر الشعب الفنزويلي مرة أخرى قوته وشجاعته وتصميمه، داعيا إلى إنهاء ديكتاتورية مادورو والعودة إلى الديمقراطية، على الرغم من القمع العنيف للنظام.

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وتظل كندا ثابتة في دعمها للرئيس المؤقت

خوان جوايدو والجمعية الوطنية في نضالهما من أجل انتخابات حرة ونزيهة".



وأضافت فريلاند "لقد حان الوقت ليتنحى نيكولاس مادورو والسماح بإنهاء هذه الأزمة سلميا".



يُذكر أن مجموعة ليما هي هيئة متعددة الأطراف أنشئت عقب إعلان ليما في 8 أغسطس 2017 في ليما عاصمة بيرو، حيث اجتمع ممثلو 17 بلدا من أجل إيجاد مخرج سلمي للأزمة في فنزويلا.



وكان رئيس البرلمان خوان جوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، ونالت خطوته تأييد عدة دول غربية.