روسيا: لافروف يبحث في طشقند التحضير لزيارة الرئيس الأوزبكي إلى موسكو

اجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، مباحثات في طشقند التحضيرات لزيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزايف إلى روسيا.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية إلى أن زيارة لافروف إلى طشقند أظهرت درجة عالية من الحوار الروسي الأوزبكي الموثوق به،

مما أتاح تحديد الأولويات في التحضير لزيارة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى روسيا هذا العام.



وأضاف البيان أن لافروف أجرى خلال زيارته لأوزبكستان لقاء مع الرئيس الأوزبكي ووزير خارجية أوزبكستان عبد

العزيز كاميلوف، حيث تم التركيز على الإعداد للاجتماع الأول للجنة المشتركة على مستوى رئيسي حكومتي روسيا وأوزبكستان.



وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسي بحث في طشقند أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وتنسيق وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، لافتًا إلى أن اهتماما خاصا تركز أثناء هذه الزيارة على التسوية الأفغانية.