7 ملايين في فنزويلا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية

قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة إنه وفقا لتقديرات المنظمة الدولية فإن حوالي سبعة ملايين شخص فى فنزويلا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

وأوضح يانس ليركا، في بيان اليوم الجمعة في جنيف، أن الاحتياجات الأشد هى في الولايات الثلاث في الجنوب، وفي ولايتي "زوليا" و"لارا" في الغرب.



وأشار إلى أن ما يصل إلى

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1.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية بما فى ذلك 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة، وأن حوالى 2.8 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الصحية بما فى ذلك 1.1 مليون طفل دون سن الخامسة.

وأضاف أن وكالات الأمم المتحدة تعمل في جميع ولايات البلاد الأربع

والعشرين، لافتا إلى أن الجهود تتركز بشكل خاص في الولايات الحدودية الضعيفة في "زوليا" و "تاشيرا" و "بوليفار"، كما أن الأمم المتحدة زادت عدد موظفيها في فنزويلا من 210 إلى 400 موظف تقريبا منذ عام 2017.



ولفت إلى أن استراتيجية الأمم المتحدة لتوسيع الاستجابة الانسانية فى فنزويلا، والتي أعلنت المنظمة الدولية في نهاية 2018 عند إطلاقها عن تمويل تحتاجه يبلغ 109.5 مليون دولار، لم يتم تمويلها سوى بنسبة 45 % فقط .