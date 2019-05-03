7 ملايين في فنزويلا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية

قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة إنه وفقا لتقديرات المنظمة الدولية فإن حوالي سبعة ملايين شخص فى فنزويلا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
وأوضح يانس ليركا، في بيان اليوم الجمعة في جنيف، أن الاحتياجات الأشد هى في الولايات الثلاث في الجنوب، وفي ولايتي "زوليا" و"لارا" في الغرب.
وأشار إلى أن ما يصل إلى
وأضاف أن وكالات الأمم المتحدة تعمل في جميع ولايات البلاد الأربع
ولفت إلى أن استراتيجية الأمم المتحدة لتوسيع الاستجابة الانسانية فى فنزويلا، والتي أعلنت المنظمة الدولية في نهاية 2018 عند إطلاقها عن تمويل تحتاجه يبلغ 109.5 مليون دولار، لم يتم تمويلها سوى بنسبة 45 % فقط .
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