روسيا: المحادثات بين لافروف وبومبيو في فنلندا ستركز على فنزويلا

أعلن دبلوماسي روسي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والأمريكي مايك بومبيو، في فنلندا، سيركز على ملف الأزمة الفنزويلية.
وأكد نائب وزير الخارجة الروسي سيرجي ريابكوف - في تصريح وفقالقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - أن اللقاء بين لافروف وبومبيو في مدينة روفانييمي سيعقد، معربا عن قناعته بأن تركز المحادثات بينهما على موضوع فنزويلا.
كما توقع الدبلوماسي أن يتناول اللقاء أيضا الملفين السوري والأوكراني، مع احتمال تطرق الوزيرين إلى الأجندة الثنائية الروسية الأمريكية، "إذا سمح الوقت".
ولم تستبعد وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، عقد لقاء بين لافروف وبومبيو أثناء جلسة لمنتدى "مجلس المنطقة القطبية الشمالية" المزمع عقدها في مدينة روفانييمي الفنلندية يومي 6 و7 مايو الجاري.
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