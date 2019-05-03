إسبانيا: لن نسمح باستخدام سفارتنا في فنزويلا مركزاً سياسياً للمعارضة

قالت إسبانيا إنها لن تسمح باستخدام سفارتها في العاصمة فنزويلا (كاراكاس) كمركز سياسي للمعارض الفنزويلي يوبولدو لوبيز.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الأسباني جوسيب بوريل - في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر بالعاصمة اللبنانية بيروت- "إسبانيا لن تسمح أن يتم تحويل سفارتها إلى مركز لنشاط سياسي من جانب لوبيز أو أي شخص آخر"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن بلاده لن تسلم لوبيز للسلطات الفنزويلا، إلا أن مدريد لن تمنح حق اللجوء للزعيم المعارض.

وأضاف بوريل -حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم - "إن لوبيز لم يطلب حق اللجوء السياسي لإنه -وفقًا لتشريعاتنا- من أجل تحقيق هذا الأمر فإنه يجب أن يتواجد على الأراضي الإسبانية"، منوهًا أنه سيكون هناك حد لنشاط لوبيز السياسي خلال تواجده بالسفارة.

الناشط الفنزويلي المعارض لوبيز تحدث إلى الصحفيين أمس عند بوابة منزل السفير الإسباني

في العاصمة الفنزويلية، بعد أيام من انتهاك اعتقاله المنزلي والإقامة الجبرية به من أجل الانضمام إلى محاولة التمرد العسكري ضد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، كما أن المحكمة العليا بفنزويلا قد قضت باعتقال لوبيز، غير أن إسبانيا قد رفضت تسليمه، حيث لجأ مؤخرا لسفارتها في كاراكاس.من جانبها، انتقدت فنزويلا الحكومة الإسبانية لسماحها للمعارض الفنزويلي، ليوبولدو لوبيز، بالتحدث علناً من ملجأه في السفارة الإسبانية في كراكاس.ووصف سفير فنزويلا لدى مدريد ماريو إسيا -في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - السماح للوبيز بحث المواطنين الفنزويليين على دعم الانتفاضة ضد الرئيس مادورو بـ "غير اللائق"، مضيفًا "أنه من غير المعتاد أن يستخدم لوبيز مقر إقامة السفير كقاعدة لعمليات للتحريض على انتفاضة عسكرية".



وذكرت الشبكة أن "الناشط المعارض لوبيز تحدث مع الصحفيين، أمس، عند بوابة منزل السفير الإسباني

في العاصمة الفنزويلية، بعد أيام من انتهاك اعتقاله المنزلي والإقامة الجبرية المفروضة عليه من أجل الانضمام إلى محاولة التمرد العسكري ضد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو"، كما أن المحكمة العليا بفنزويلا قد قضت باعتقال لوبيز، غير أن إسبانيا قد رفضت تسليمه، حيث لجأ مؤخرا لسفارتها في كاراكاس.كانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت منذ بضعة أيام إحباط محاولة انقلاب عسكري بعد أن دعا زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، العسكريين إلى الانتفاضة ضد مادورو، وذلك في مقطع فيديو مصور من داخل قاعدة جوية بالعاصمة كراكاس، وظهر في الفيديو بصحبة الناشط السياسي البارز، ليوبولدو لوبيز، وعدد من الجنود .. بينما سارع مادورو أمس بالتأكيد على ولاء كبار القادة العسكريين له.وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية عميقة بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو توليه مهام رئيس البلاد مؤقتًا ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف به من قبل أكثر من 50 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة التي تريد تنحي الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.