روسيا تعارض مبادرة لوضع معاهدة لحظر الأسلحة النووية

عارضت موسكو وضع معاهدة لحظر الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن هذه المعاهدة لا تسهم في نزع السلاح النووي وتقوض معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الجمعة، إنه "بناءً على موقف الوفد الروسي لجلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 في نيويورك، فإن موسكو تعتبر من الخطأ وضع معاهدة لحظر

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الأسلحة النووية"، مؤكدة أن هذه المبادرة لا تسهم في نزع السلاح النووي، إنما تقوض معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتزيد من التناقضات بين المشاركين فيها.



وأضاف البيان أن عملية تقليص الأسلحة النووية والحد منها يتعين أن تتم على مراحل وعلى أساس مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، حيث

لا يمكن تنفيذ ذلك بمعزل عن الواقع ودون خلق شروط مسبقة لتعزيز التقدم التدريجي نحو الهدف النهائي المتمثل في تخليص العالم من الأسلحة النووية.



وأوضح البيان أن الوقت قد حان للبدء في جعل عملية نزع السلاح النووي متعددة الأطراف، مشيرا إلى أنه من الضروري التعامل مع هذه القضية على أساس توافق الآراء مع مراعاة مصالح جميع المشاركين.



وأكدت الخارجية الروسية، في بيانها، أن موسكو ترى أنه من السابق لأوانه الحديث في الوقت الحالي عن عمل متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي.