شركة ألمانية: مصر شريك استراتيجي مهم لبرلين

أكد البروفسور رولف فرتس رئيس المجلس الإداري التنفيذي لشركة (تيسون كروب) الألمانية لصناعة الغواصات، أن مصر تعد بالنسبة إلى ألمانيا شريكا استراتيجيا مهما من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وإفريقيا وتأمين ممرات الملاحة التجارية العالمية.

وقال رئيس المجلس الإداري التنفيذي للشركة -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش حفل تدشين الغواصة المصرية الثالثة (أس 43) من طراز 209/ 1400 في

مدينة كيل الألمانية- إن التعاون بين الشركة ومصر لم يتوقف على التعاون في مجال الغواصات فقط، بل هناك مجالات تعاون أخرى بين الجانبين.وشدد على وجود إرادة مصرية- ألمانية مشتركة لدعم التعاون من أجل تأمين مياه البحرين المتوسط والأحمر، وأكد أنه يتم العمل من أجل تطوير التعاون المشترك بين مصر وألمانيا،ومساندة مصر في مناهضة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود المصرية، معربا عن سعادته الشديدة بالتعاون مع مصر.على صعيد متصل، قام الفريق أحمد خالد قائد قوات البحرية بتبادل الهدايا التذكارية مع مسئولي الشركة الألمانية، حيث منح وسام البحرية لكل من البروفيسور رولف فرتس، ومساعد وزير الدفاع الألماني للشئون البرلمانية توماس زلبرهورن، كما منح وسام البحرية للسفير بدر عبدالعاطي سفير مصر بألمانيا.بدوره، أهدى توماس زلبرهورن مساعد وزير الدفاع الألماني للشئون البرلمانية، الفريق أحمد خالد ميدالية تذكارية تقديرا له.