مقتل 49 شخصاً فى مظاهرات فنزويلا

أكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، أن المكتب وثّق مقتل 49 متظاهراً خلال الاحتجاجات الجارية في فنزويلا منذ بداية عام 2019.
وأضافت شامداساني -في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- أن المكتب تلقى معلومات حول إصابة 239 متظاهرا منهم ما لا يقل عن 18 بالأسلحة النارية.
بينما أفادت الحكومة الفنزويلية بأن ما لا يقل عن ثمانية من أفراد قوات الأمن أصيبوا بالأسلحة النارية، وفي نفس الوقت تلقى المكتب الأممي تقارير عن حدوث 240 حالة احتجاز على الأقل في سياق المظاهرات في عدة ولايات من بينهم 17 قاصرا.
وفي هذا الصدد، أعربت شامداساني عن
ونوهت إلى أن هناك قلقا كبيرا بشأن ما قد يتعرض له البرلماني من سوء معاملة أو تعذيب محتمل.
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