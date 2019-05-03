الإمارات تفند الادعاءات القطرية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف

فندت دولة الإمارات العربية المتحدة، الادعاءات القطرية الكيدية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف. وقالت في بيان "إن الدولة عدّلت الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، مشيرة إلى أن شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزء من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة ولفت البيان إلى أن دولة الإمارات قدمت الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية.



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