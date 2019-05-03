السفير الأميركي الجديد يصل إلى الرياض

وصل سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد إلى الرياض الخميس، وكان في استقباله لدى وصوله نائبة رئيس البعثة مارتينا سترونج، وأدى السفير أبي زيد اليمين الدستورية كسفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة العربية السعودية في أبريل 2019.

تعزيز الرخاء

قال أبي زيد لدى وصوله إلى الرياض: «يشرفني للغاية أن أعمل في هذا المنصب، وأتطلع إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الوثيقة والمهمة بين بلدينا. تعمل كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معا كل يوم على حماية أمن بلدينا وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية، إلى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية».

خطط إستراتيجية

تقاعد السفير جون أبي زيد من الجيش الأميركي في عام 2007، وخلال مسيرته العسكرية التي استمرت 34 عاما، ارتقى من قائد فصيلة مشاة إلى جنرال بأربعة نجوم وأصبح القائد الذي قضى أطول فترة في منصب قائد القيادة الوسطى الأميركية، وبالإضافة إلى منصبه القيادي في هذا المجال، فقد عمل في البنتاجون في منصب مدير الخطط الإستراتيجية والسياسات بهيئة الأركان المشتركة، ثم مدير الأركان المشتركة في الفترة من 2000 – 2003، وكان لديه طوال حياته المهنية خبرة واسعة بالشرق الأوسط.

مسيرة أبي زيد

- عمل منذ تقاعده كمستشار خاص

- كوّن شركته الخاصة للاستشارات

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- أول زميل زائر بمعهد هوفر في جامعة ستانفورد

- شغل منصب الرئيس المتميز لمركز مكافحة الإرهاب

- عمل مع مشروع الدفاع الوقائي بجامعة ستانفورد وكلية كينيدي

- كان جزءا من المجلس الاستشاري للرئيس المعني بالاستخبارات

- عضو في مجلس العلاقات الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية

- شغل مؤخرا منصب كبير مستشاري وزير الدفاع الأميركي