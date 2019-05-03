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إصابة 27 فلسطينياً خلال مواجهات مع الاحتلال في قطاع غزة

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أصيب 27 فلسطينياً بالرصاص الحي أحدهم جروحه خطيرة، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية، التي تقام أيام الجمعة من كلّ أسبوع للعام الثاني على التوالي شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا نيران أسلحتهم وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان، الذين بدأوا يتوافدون إلى مناطق التجمعات الخمس التي تقام عندها المسيرات شرق القطاع، ما أدى إلى إصابة 27 فلسطينيا بجروح أحدهم إصابته خطيرة، والعشرات بالاختناق تم علاجهم ميدانياً داخل النقاط الطبية.

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