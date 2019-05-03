فيديو.. مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة

تسلمت مصر الجمعة، ثالث غواصة ألمانية من طراز 209/1400 من أصل أربع غواصات متفق عليها، في حفل حضره قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، بحسب بيان للجيش المصري.

وقال البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش المصري على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز s43 209/1400".

وأضاف أن "هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة والحفاظ على مقدرات الوطن".

وقال خالد بحسب البيان إن "تلك الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مصر".

وكانت مصر تسلمت غواصتين من الطراز نفسه العام 2017.