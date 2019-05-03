تسلمت مصر الجمعة، ثالث غواصة ألمانية من طراز 209/1400 من أصل أربع غواصات متفق عليها، في حفل حضره قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، بحسب بيان للجيش المصري.
وقال البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش المصري على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز s43 209/1400".
وأضاف أن "هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة والحفاظ على مقدرات الوطن".
وقال خالد بحسب البيان إن "تلك الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مصر".
وكانت مصر تسلمت غواصتين من الطراز نفسه العام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.