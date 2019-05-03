المغرب يفكك خلية "داعشية" في طنجة

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي التابع لـ "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 8 متطرفين ينشطون في مدينة طنجة، تتراوح أعمارهم بين 20 و31 سنة، من بينهم شقيق مقاتلين في صفوف "داعش" الإرهابي بالساحة السورية العراقية.

ونقلت "وكالة المغرب العربي للأنباء" عن بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية قوله، إن هذه العملية، التي تندرج في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية المرتبطة خصوصاً بما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار "داعش" وبذلات شبه عسكرية، إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث الأولية تؤكد أن عناصر هذه الخلية الموالين لـ "داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة.

Advertisements

وتندرج هذه العملية الأمنية، حسب المصدر ذاته، في إطار المجهودات المتواصلة للقوات الأمنية المغربية من أجل درء كل المخاطر التي من شأنها المس بأمن واستقرار المملكة.

اقرأ أيضاً: مرصد «الفتاوى» المصري: فيديو البغدادي يؤكد علاقة تركيا بـ «داعش»

وأشار البلاغ أيضاً إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار التحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية.