كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق حسابات على مواقع التواصل الصينية لدعمها امرأة اتهمت ملياردير بالاغتصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إغلاق حسابات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين أو فرض الرقابة عليها بعد الدعوة لدعم امرأة اتهمت الملياردير ريتشارد ليو، مؤسس "جى دى" بالاغتصاب.

وكانت عدد من الحسابات العامة على تطبيق المراسلة "ويشات" تقوم بتوزيع عريضة عبر الإنترنت لدعم الدعوى المدنية لطالبة جامعة مينيسوتا "ليو جينج ياو" ضد رجل الأعمال البالغ من العمر 46 عامً، والذي اتُهم باغتصاب "جينج ياو" فى شقتها فى أغسطس.

وقال شين شين، الكاتب في شينزين، الذي أطلق العريضة على المنصة قبل أسبوعين، إن حسابه أغلق بشكل دائم يوم الثلاثاء وقيل له إن العريضة "انتهكت القوانين واللوائح".

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وقال تشن لوكالة أسوشيتيد برس :"تم إغلاق ما لا يقل عن خمس قنوات "ويشات" العامة، معظمها يديرها الطلاب، بعد مشاركة العريضة، هذه قضية كبيرة إلى حد ما". "إنها ذات مغزى كبير لأنه في الصين لم نواجه بعد قضية تصل إلى هذا المستوى."

ولمدة ثلاث سنوات، نشر تشن تشون مقالات على حسابه العام "ويشات" يتناول السياسة والفلسفة والشؤون الجارية- الموضوعات التي غالبا ما تخضع للرقابة على وسائل الاعلام الاجتماعية الصينية.

كما ركز مؤخرًا على حركة "أنا أيضاً" المتنامية في البلاد، ولفت الانتباه إلى العديد من حالات الاعتداء الجنسي، وجمع الأموال لعائلات الضحايا.

ومع ذلك، لم يتم تعطيل حسابه إلا بعد أن دعا إلى دعم "جينجاو"، وكان قد جمع أكثر من 1000 توقيع بعد إطلاق العريضة.