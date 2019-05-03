كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوساطة تتوصل إلى تفاهمات بين قوى الحراك والمجلس العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير توصلها الى مسودة اتفاق على تشكيل مجلس سيادي مدني غالبيته من المدنيين ومجلس للأمن غالبيته من العسكريين.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ ساطع الحاج؛ لـــ"السودان نيوز"، أن الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير تعكف على دراسة ومناقشة مسودة الاتفاق التي توصل اليها الوسطاء؛ وستعلن عن موقفها من الاتفاق خلال الساعات القادمة.

وأضاف ان بعض الشخصيات القومية بادرت بالاتصال بالمجلس العسكري لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بين المجلس وقوى الحراك الشعبي.