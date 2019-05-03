كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الأسترالى يقيل أحد أعضاء حزبه بسبب تصريحات متعلقة بالإسلاموفوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون اليوم الجمعة، في حملة لانتخابات عامة في وقت لاحق هذا الشهر، إنه أجبر مرشحًا على ترك حزبه الليبرالي بسبب تعليقات الإسلاموفوبيا المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصبحت "جيسيكا ويلان" هي ثالث مرشحة ليبرالية يتم إسقاطها من قبل الحزب في الأسبوع الماضي بسبب مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي المسيئة، وقال موريسون، إن مشاركاتها، التي شملت واحدة عن الختان، تتعارض مع آراء الحزب الليبرالي.

Advertisements

ووفقاً لوكالة رويترز، أضاف موريسون للصحفيين في فيكتوريا، حيث كان يخوض حملة انتخابات 18 مايو "سواء كانت نادمة أم لا.. فلن يكون لدي مرشح من هذا القبيل."

وقالت ويلان، التي ستبقى فى المنافسة على ورقة الاقتراع بعد أن جائت استقالتها بعد بدء التصويت المبكر، إن المنشور "غير ملائم"، حيث حثت الناخبين على دعم مرشح من الحزب الوطني - الشريك الأصغر في حكومة موريسون الائتلافية.

وعلى الرغم من موقف موريسون المتشدد، قال محللون سياسيون إن الليبراليين قد يعانون من رد فعل عنيف من الناخبين.