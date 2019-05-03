كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمير هارى يلغى زيارته لهولندا انتظارا لمولوده الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى الأمير هاري رحلته المزمعة إلى أمستردام الأسبوع المقبل مع انتظار مولوده الأول من دوقة ساسكس.

وفاجأ هاري محبى الملكية هذا الأسبوع عندما أعلن أنه سيتوجه إلى هولندا يومي 8 و 9 مايو، على الرغم من ولادة طفله الأول الوشيكة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، ألغى هارى اليوم الأول من الرحلة، لكنه أوضح أنه لا يزال يخطط للذهاب إلى لاهاي في اليوم الثاني.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه بريطانيا والعالم أخبار أول طفل له وميجان ماركل.

وقال متحدث بإسم الدوق: "نظرًا للتخطيط اللوجستي لصحافة السفر لتغطية زيارات العائلة الملكية والتعاقدات معها، فقد اتخذنا قرارًا بتأجيل زيارة دوق ساسكس المقررة إلى أمستردام يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2019.

"ومن المقرر أن يسافر الدوق حاليًا إلى لاهاي يوم الخميس 9 مايو لإطلاق ألعاب لاهاى المقررة فى 2020.