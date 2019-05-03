كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا.. رئيسة الوزراء "أرديرن" مخطوبة لشريكها خلال عيد الفصح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث بإسم رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم، إنّه تمت خطبة أرديرن لشريكها منذ فترة طويلة، كلارك جيفورد، بعد أن عرض عليها ذلك خلال عطلة عيد الفصح، وفقاً لوكالة رويترز.

وتعد حفلات الزواج القادمة نادرة لقادة العالم في مناصبهم وتتبع حمل أرديرن العام الماضي الذي كان ينظر إليه في جميع أنحاء العالم كرمز للتقدم للقائدات.

وأصبحت أرديرن ثاني زعيمة منتخبة فقط تلد أثناء وجودها في السلطة، بعد منافستها الباكستانية بنازير بوتو في عام 1990، وإذا ما تزوجت في منصبها، فستكون أول زعيمة رئيسية تقوم بذلك منذ تزوج الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من كارلا بروني في عام 2008.

وخطيبها، جيفورد، هو مضيف يبلغ من العمر 41 عامًا من عرض تلفزيوني لصيد الأسماك يعتني بابنتهما "نفي تي أروها" البالغة من العمر 10 أشهر، بينما تدير أرديرن-38 عاماً، البلاد.

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وتداولت الأنباء بعد أن لاحظ الصحفيون أن أرديرن كانت ترتدي خاتمًا في إصبعها الأوسط في حدث عام يوم الجمعة.

وأكد المتحدث باسمها أندرو كامبل أنها كانت ترتدي الخاتم منذ عيد الفصح، ولم يعط تفاصيل عرض الخطوبة.

وسُئلت آردين من قبل هيئة الإذاعة البريطانية أثناء زيارتها للندن في يناير، عما إذا كانت تفكر في مطالبة جيفورد بالزواج منها أو الانتظار حتى يقترح.

"وقالت :"بالتأكيد، أنا نسوية، ولكني أريد أن أخوضه الألم والتعذيب بسبب الاضطرار إلى الشعور بالضيق بشأن هذا السؤال بنفسه".

والتقى الزوجان منذ حوالي ست سنوات عندما ذهب جيفورد لتقديم شكوى إلى أحد أعضاء البرلمان بشأن التغييرات المقترحة من حكومة الحزب الوطني آنذاك على التشريعات الأمنية.