كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الدولي يزود الدعم الطارئ للدول المتضررة من إعصار إيداي إلى 700 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، زيادة الدعم الطارئ المقدم إلى موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي جراء تضررهم من إعصار "إيداي" الذي ضرب البلاد الثلاثة في مارس الماضي، إلى 700 مليون دولار أمريكي.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، تفقد اليوم المناطق المتضررة بمدينة بيرا الساحلية في موزمبيق.

وقال مالباس - في بيان - إن البنك الدولي يعمل مع حلفائه بشكل حثيث من أجل مساعدة شعوب الدول الثلاثة على التعافي من العواصف المدمرة، وبنائها بشكل أقوى من ذي قبل وتحسين مقاومتها للكوارث الطبيعية، مضيفا أنه فعل النافذة الخاصة بالتصدي للأزمات بالمؤسسة الدولية للتنمية المعنية بدعم الدول الفقيرة، لتقديم الدعم للدول الثلاثة.

وأشار البنك إلى أنه لا يزال يعمل على تقدير الخسائر الناجمة جراء إعصار "كينيث" الذي ضرب جزر القمر وشمال موزمبيق الشهر الماضي.

يذكر أن مالباس أجرى جولة بإفريقيا شملت إثيوبيا ومدغشقر، حيث قام بزيارة عدد من المشروعات التي يمولها البنك الدولي، كما التقى بقادة الحكومات بتلك الدول.