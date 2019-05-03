كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدد وفيات الإيبولا يقترب من الألف فى الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنها تخشى استمرار العدوى المكثفة لفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن وباء عمره تسعة أشهر 994، ومن المتوقع أن يتجاوز 1000 خلال ساعات.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال الدكتور مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية تخطط لتوسيع نطاق التطعيم بلقاح إيبولا جديد غير مرخص صنعه جونسون آند جونسون، بالإضافة إلى لقاح ميرك المستخدم بالفعل.

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وقال ريان في مؤتمر صحفي "نحن نتوقع سيناريو لاستمرار انتقال كثيف".

"وأضاف :"لم نتجاوز 1000 حالة وفاة حتى صباح اليوم ولكن من المحتمل أن نتجاوز ذلك اليوم عندما نرى الأرقام في وقت لاحق هذا المساء. نريد استخدام كل أداة في صندوق الأدوات. "

وقال ريان، إن الحوادث الأمنية لا تزال تعصف بالرد على تفشي المرض، مع 119 منذ يناير وحده.، مشيراً إلى أن هذا يحد من الوصول، وبالتالي يبطئ الجهود المبذولة لتطعيم أكثر من 900 شخص في اليوم، وكذلك الفحوصات اليومية لحوالي 12000 شخص يحتمل تعرضهم للفيروس.