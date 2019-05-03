كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن أفراد الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة، من إسقاط طائرة مسيرة جاهزة للتفجير، أثناء تحليقها اليوم الجمعة في مديرية عبس- بني الحسن.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني تمكنت ظهر اليوم الجمعة من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة تابعة لمليشيات الحوثي في مديرية بني الحسن بمحافظة حجة.

وأضافت المصادر أن الطائرة كانت تستهدف المواطنين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة في أحد مساجد بني حسن وأن قوات الجيش تمكنوا من إسقاطها.

هذا وتستهدف المليشيات المدنيين بين الحين والآخر بمقذوفات وطائرات مسيرة، ما خلف العديد من القتلى بين الكبار والصغار.