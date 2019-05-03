كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنرال الأمريكي تود والترز يؤدي اليمين قائدا أعلى لقوات أوروبا الموحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الجنرال الأمريكي تود دي. والترز، اليمين لتولي القيادة العليا لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الطيار الأمريكي السابق الذي خدم في أفغانستان والعراق، أصبح قائدا أعلى لقوات أوروبا الموحدة خلال احتفالية اليوم الجمعة، تمت في المقرات العسكرية للناتو بمدينة مونس جنوب بلجيكا.

وسيصبح والترز أيضا، الذي جاء خلفا للجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي، في ولاية من المحتمل أن تستمر من عامين إلى ثلاثة أعوام، قائدا للقوات الأمريكية في أوروبا.

وأشارت (إيه بي سي) إلى أن منصب القائد الأعلى لقوات أوروبا الموحدة دائما ما يشغله ضابطا عسكريا أمريكيا.