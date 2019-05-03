كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنرال موتورز" تستدعى 368 ألف شاحنة بسبب مخاطر الحريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة جنرال موتورز، اليوم الجمعة أنها استدعت 368، ألف شاحنة ديزل متوسطة وثقيلة مزودة بمسخنات تعمل بلوك المحرك بسبب مخاطر الحرائق بعد 19 تقريراً عن الحرائق.

وتشمل عملية الاستدعاء شاحنة شيفروليه 2019 سيلفرادو 4500 ، 5500 و 6500 ، 2017-2019 شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا 2500 و 3500 شاحنة مجهزة بمحرك ديوراماكس 6.6 لتر ديزل وسخان كتلة المحرك الاختياري ، بما في ذلك 324000 سيارة أمريكية. قال جنرال موتورز إن سلك سخان كتلة المحرك أو المحطات الطرفية قد يكون ماس كهربائى وفشلًا.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال المتحدث بإسم جنرال موتورز دان فلوريس، إنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو حوادث أو وفيات مرتبطة بالتذكير.

وقالت جنرال موتورز، إن علاج المشكلة لا يزال قيد التطوير، وأبلغت المتعاملين في 25 أبريل أن الشركة تعمل مع المورد "للحصول على الأجزاء المطلوبة في أسرع وقت ممكن".