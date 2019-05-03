كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وظائف وظائف وظائف".. ترامب يحتفل بتدنى البطالة لأدنى مستوى فى 50 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة، حيث بلغت البطالة أدنى مستوى لها منذ عام 1969 في أرقام الوظائف الجديدة مما أعطاه دفعة سياسية قوية وفورية.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 263،000 وظيفة قوية في أبريل، مما يشير إلى أن الشركات تجاهلت المخاوف السابقة من أن الاقتصاد قد يتباطأ هذا العام ويتوقع طلبًا قويًا من العملاء.

وقال ترامب فى تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر :"وظائف وظائف وظائف، تدفق الوظائف فى أبريل، تدنى مستوى البطالة لأدنى مستوى منذ 1969".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في خمسة عقود من 3.6 % من 3.8 ٪%، على الرغم من أن هذا الانخفاض يعكس جزئيا زيادة في عدد الأميركيين الذين توقفوا عن العمل. آخر مرة كانت منخفضة للغاية كانت في ديسمبر 1969.

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وارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة بنسبة 3.2% من 12 شهرًا قبل ذلك إلى 27.77 دولارًا، وهي زيادة صحية على الرغم من عدم تغييرها عن الشهر السابق.

وأظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة الصادر عن وزارة العمل أن النمو الاقتصادي القوي لا يزال يشجع التوظيف القوي قرابة عقد من الزمن في تعافي الاقتصاد من الركود العظيم، ومن المتوقع أن يصبح التوسع الاقتصادي هو الأطول في التاريخ في يوليو.

وقالت العديد من الشركات، إنها تكافح للعثور على العمال، واتخذ البعض مجموعة من الخطوات لملء الوظائف، بما في ذلك تدريب المزيد من العمال المبتدئين، وتخفيف المتطلبات التعليمية ورفع الأجور.

وأثارت هذه الأرقام رد فعل فوري من مستشارة البيت الأبيض في دونالد ترامب، كيليان كونواي: "لا يمكن التغاضي عنها!"

كانت الكلمة إشارة إلى مزاعم ترامب السابقة بأن التحرك لإقالته سيؤدي إلى قلب الاقتصاد.