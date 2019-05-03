الجامعة توزع عقوبات وغرامات جديدة على مجموعة من الأندية

أنزلت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على عدد من الأندية، تراوحت بين توقيف لاعبين والغرامات المالية للأندية.

وأصدرت اللجنة، بلاغا رسميا، تؤكد فيه اتخاذها للقرارات التالية، عقب اجتماعها يوم أمس الخميس:

– بالنسبة للبطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الأول:

* مؤجل الجولة 24 :

+ توقيف عبد الخالق أيت أورهبو لاعب فريق يوسفية برشيد لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان.

+ توقيف أمين أبو الفتح لاعب فريق يوسفية برشيد لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان.

* الجولة 26 :

+ توقيف أدم النفاتي لاعب فريق الفتح الرياضي لمباراة واحدة وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الرجاء الرياضي.

+ توقيف مراد حيبور لاعب فريق سريع واد زم لمباراة واحدة وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي حسنية اكادير.

+ توقيف أيوب الخاليقي لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراة واحدة وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي يوسفية برشيد.

+ تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 5 آلاف درهما لرمي جماهيره القارورات داخل الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق شباب الريف الحسيمة مبلغ 5 آلاف درهما لرمي جماهيره القارورات داخل الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق سريع واد زم مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بنادي حسنية اكادير، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بنادي يوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق يوسفية برشيد مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي اتحاد طنجة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

– بالنسبة للبطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الثاني:

* الجولة 30 :

+ توقيف المهدي مصياف لاعب فريق وداد تمارة لمباراة واحدة وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك الدشيرة.

+ تغريم فريق اولمبيك الدشيرة مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي وداد تمارة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.