مسلم يغني في سبتة المحتلة

يحيي مغني الراب، مسلم، حفلا فنيا، يوم 13 يوليوز المقبل، في مدينة سبتة المحتلة، حيث سيلاقي جمهوره، بعدما كسب، على مدى سنوات طويلة، شعبية كبيرة في المغرب، ودول الجوار.
وكشفت تقارير إسبانية أن مسلم، سيكون نجم مشروع فني تم تصويره كمهرجان عالمي تحت اسم “Rap Pop Comedy Show” ، سيجمع فنانين آخرين من المغرب، لم تعلن بعد أسماء بعضهم، في حين كشفت المصادر نفسها أن الدعوة وجهت إلى الكوميديين، المعروفين في منطقة شمال المملكة، حسن ومحسن، و “جنيكو”، و”ميميح”.
وأشادت التقارير الإسبانية بنوعية أغاني الراب، التي يقدم مسلم، وقالت إنه ينتقد الفساد، وقلة فرص العمل، وتعاطي الشباب للمخدرات.
وأشارت التقارير نفسها إلى أن مسلم توج في السابق بلقب أفضل مغني راب مغربي، كما وصفته بأنه معبود الجماهير، نظرا إلى النجاحات الكبيرة، التي تحققها حفلاته.
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