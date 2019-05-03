قدم الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “عبد القادر الزاير”، توضيحا مكتوبا، اعتذر فيه عما بدر منه، خلال كلمته في احتفالات فاتح ماي، لهذه السنة تجاه النساء.
وقال الزاير في اعتذاره: “إنه قد جاء في خضم الحديث مثل شعبي، لم يكن أقصد به المساس بالمرأة، ولا بحقوقها، ولا بالمساواة بينها وبين الرجل، وهي القضية التي نناضل جميعا من أجلها”.
وأضاف الكاتب الوطني للكدش، في البلاغ نفسه، أنه لم يكن يقصد في كلمته التنقيص من المرأة، ولهذا، فإنه يتقدم باعتذار لكل من اعتبر أن هذا الكلام يمس بكرامة المرأة، وحقوقها .
وكان عبد القادر الزاير لقي انتقادات واسعة بسبب كلمته، في فاتح ماي لهذه السنة، التي جاء فيها: “وقعنا اتفاقات خاصة بالحوار الاجتماعي سابقا، وإذا بلي قطر بهم السقف يساعدوننا للتشاور وكأننا حسب عقليتهم نساء شاور المرا وماديرش بريها”.
كانت هذه تفاصيل خبر الزاير يعتذر عن إهانة النساء خلال الاحتفال بفاتح ماي: لم أقصد – وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.