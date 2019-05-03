على بعد حوالي 7 كيلومترات من مدينة آسفي، تقع منطقة “أولاد سلمان”، حيث جرى توطين أكبر محطة حرارية لتوليد الكهرباء في المغرب، تعمل على الفحم الحجري، وبجوار هذا المشروع الضخم، يقطن فلاحون.
بعض فلاحي أولاد سلمان تحدثوا مع “اليوم 24” عن معاناتهم اليومية مع شاحنات نقل “الشاربون”، ومحاولات منعهم من استغلال أراضيهم، التي تقع على بعد أمتار قليلة من المشروع، الذي تُديره شركات متعددة الجنسيات، من فرنسا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، تكتلت في شركة تُسمى “سافييك”، وتعمل مع “المكتب الوطني للكهرباء”، حيث يشرف على توفير “الفحم الحجري”.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة فلاحين في آسفي احتجوا ضد “سافييك” ومكتب الكهرباء: يُريدونَ طردنا من أراضينا والزج بنا في السجن – ربورتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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