هـ. باقة الغربية يتخطى الاختبار الأول نحو الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق هبوعيل باقة الغربية ضيفه النادي الرياضي الطيرة بشق الأنفس من خلال ركلات الترجيح (3-1)، ضمن المرحلة الأولى من اختبارات الصعود المؤدية إلى الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على ملعب باقة الغربية، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفرت المباراة بوقتها الأصلي عن تعادل مثير بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه اللاعب أوهاد كادوسي في الدقيقة 25.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 أدرك اللاعب أليحاي تسابري هدف التعادل لصالح الفريق الضيف، ثم في الدقيقة 63 أضاف اللاعب نير أفرجيل الهدف الثاني لهبوعيل باقة الغربية، وفي الدقيقة 74 اقتنص اللاعب شالوم إدري هدف التعادل للفريق الطيراوي، ثم في الدقيقة 82 عاد اللاعب نفسه لإحراز الهدف الثالث للفريق الطيراوي، وفي الدقيقة 90 أنقذ اللاعب غاي كوهن فريقه هبوعيل باقة الغربية من الخسارة وإحراز هدف التعادل لصالحه.

Advertisements

وبالتالي انتقل الفريقان للحسم من خلال خوض شوطين إضافيين لم يشهدا أي تغيير على النتيجة، قبل أن يتجها لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح هبوعيل باقة الغربية.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب هبوعيل باقة الغربية، أوري كوهن، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، تأهل هبوعيل باقة الغربية إلى المرحلة المقبلة من اختبارات الصعود والتي سيلاقي فيها نظيره هبوعيل هرتسليا بعد فوزه على هبوعيل كوكب أبو الهيجاء بالنتيجة 2-0.