المرصد السوري: مقتل 12 مدنيا في غارات بمحافظة إدلب

قتل 12 مدنياً على الأقل، الجمعة، في غارات جوية شنها الطيران الروسي والسوري استهدفت مناطق متفرقة في محافظة إدلب ومحيطها شمالي غرب سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الروسي والسوري يشن غارات عنيفة بشكل متواصل لليوم الرابع على التوالي بمحافظة إدلب.



ويطال القصف مناطق عدة في المحافظة الواقعة شمالي غرب سوريا ومحيطها، رغم كونها مشمولة باتفاق روسي تركي تم التوصل إليه العام الماضي وينصّ على إقامة "منطقة منزوعة السلاح".

وأفاد المرصد بشن الطائرات الروسية عشرات الغارات بينما ألقت مروحيات النظام عشرات البراميل المتفجرة على مناطق متفرقة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل 12 مدنياً على الأقل.

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وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن "يتصاعد القصف بشكل مستمر منذ 4 أيام ويستهدف بشكل أساسي خطوط دفاع ومقرات تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى"، موضحاً أن بعضها خال.



وأوضح عبدالرحمن أن الطائرات الروسية دمرت مقرات عدة لهيئة تحرير الشام، التي تشنّ بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات النظام.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدات من الجيش كثّفت عملياتها ضد هيئة تحرير الشام في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، مشيرة إلى "تدمير آليات ومنصات لإطلاق القذائف".

ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي، دفعت عمليات القصف أكثر من 7 آلاف شخص إلى النزوح من مدينة خان شيخون في جنوب إدلب في اتجاه شمال المحافظة.