غرق 9 مهاجرين في بحر إيجه قبالة سواحل تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية
لقي 9 مهاجرين مصرعهم بينهم 3 أطفال، الجمعة، جراء غرق قاربهم في بحر "إيجه" قبالة السواحل الغربية لتركيا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القارب غرق غربي جزيرة "تشيبلاق" قبالة سواحل قضاء "أيفالق" بولاية "باليكسير" غربي البلاد.
وأصدر خفر السواحل التركي بيانا جاء فيه: أن القارب الذي غرق كان يحمل على متنه 17 شخصا، وتم إنقاذ 5 منهم بينهم امرأة وطفل، ولقي 9 مصرعهم غرقا، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على 3 مفقودين، ولم يحدد حتى الآن جنسيات المهاجرين.
وأصبحت تركيا عام 2015 واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر سلكوا طريق البحر إلى دول الاتحاد الأوروبي، فر أغلبهم من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
إلا أن حركة المهاجرين تلك انحسرت بشكل كبير في ذلك المسار، بعد اتفاق أبرم عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
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