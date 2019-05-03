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الان تتابع الفريق الطبي بمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين في مخيم الزعتري والان مع التفاصيل
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واصل الفريق الطبي التطوعي في مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم خدماته للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.
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