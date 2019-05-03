الان تتابع الفريق الطبي بمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين في مخيم الزعتري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 دقائق - 7:26 م, 3 مايو 2019 م التعليقات: 0 واصل الفريق الطبي التطوعي في مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم خدماته للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.

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